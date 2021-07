Calciomercato Roma, fatta per Xhaka | Volo già fissato

Calciomercato Roma, il “tormentone” Xhaka sembra destinato a concludersi nei prossimi giorni. Queste, infatti, le ultime importantissime novità a riguardo.

Quello dello svizzero è stato uno dei primi nomi ad essere accostato alla squadra giallorossa quest’estate. Dopo l’approdo di Mourinho, infatti, tutti credevano che i preliminari sondaggi di Pinto avrebbero potuto riguardare la zona offensiva centrale per sostituire un Edin Dzeko ora clamorosamente destinato alla permanenza.

In realtà, già dai primi giorni di giugno, in cima alla lista del dg figurava il nome del numero 34 dell‘Arsenal, ora più che mai destinato a lasciare la Premier League. Il ventottenne, col contratto in scadenza nel 2022, si è da tempo promesso allo Special One e ha sovente cercato di fare pressione sui Gunners per accelerare la trattativa.

Dopo la brusca frenata delle scorse settimane, però, l’operazione sembra destinata a chiudersi nelle prossime ore. La chiave di svolta è stata rappresentata dalla definizione delle trattative di Kluivert e Olsen al Nizza e al Marsiglia, per le quali sono attese le ufficialità a breve.

Ciò permetterà infatti a Pinto di ricavare la giusta “linfa” per accontentare la dirigenza inglese e concretizzare l’affare. Nella giornata di ieri, intanto, l’Arsenal ha annunciato l’acquisto di un nuovo centrocampista, Sambi Lokonga.

Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle è dunque facile intuire come, in un antisimmetrico gioco di parole, tutte le strade portino a Granit Xhaka. A Londra si sono infatti convinti a dire di “si” alle avances giallorosse, anche per merito della suddetta insistenza del capitano della Nazionale svizzera.

C’è di più, stando a quanto riportato da Angelo Mangiante di SkySport, infatti,il centrocampista si unirà al ritiro portoghese della Roma e potrà finalmente abbracciare Mourinho e i suoi nuovi compagni. L’accordo tra le due società è stato quasi trovato.

Granit Xhaka will join Mourinho next week in the AsRoma training camp in Portugal, Algarve. Mourinho is pushing and waiting for him. Personal terms are already agreed. The deal between AsRoma and Arsenal is almost done. @SkySport#Transfers #AFC pic.twitter.com/pCgTBp8n57

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 20, 2021