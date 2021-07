Calciomercato Roma, Smalling può partire | C’è già il sostituto

Calciomercato Roma, non ci saranno pressioni per liberarsi di Smalling ma davanti ad un’offerta può partire: c’è il sostituto

L’idea della Roma di andare a prendere un difensore centrale importante, che riesca a comandare il reparto, non è del tutto passata dalla mente di Tiago Pinto e Mourinho. Anche se rimane ovviamente un’idea in caso di partenza di Smalling. Il difensore inglese, che si sta allenando regolarmente con la prima squadra in questo inizio di stagione, sembra essere a posto fisicamente. I dubbi arrivano soprattutto per le sue condizioni fisiche che l’anno scorso lo hanno costretto a saltare buona parte dell’annata.

Non ci si svenerà per cederlo – spiega questa mattina Il Messaggero – ma qualunque tipo di richiesta che potrebbe arrivare verrà valutata con estrema tranquillità dalla Roma. Che avrebbe, sempre secondo il quotidiano romano, già trovato il sostituto dell’inglese. Un nome che circola spesso dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, c’è il sostituto di Smalling

Il nome è quello di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, di nazionalità argentina ma con passaporto italiano. La carta d’identità dice 24 anni, e sarebbe quindi un colpo che rientrerebbe perfettamente nelle idee di Pinto, che ha deciso, all’inizio della stagione, in totale sintonia con i Friedkin, di investire su cartellini di giovani che abbiano al massimo 28 anni. Da leggere anche sotto questo aspetto l’ormai prossimo arrivo di Vina, classe 1997, così come il possibile erede di Smalling.

Senesi, che gioca come centrale di sinistra, è uno che da il là all’azione da dietro. Infatti, nello scorso campionato, è quello che ha toccato più palloni nella stagione del club olandese che ne detiene le prestazioni. Un’idea come detto che potrebbe concretizzarsi solamente in caso di partenza dell’inglese. Altrimenti il pacchetto arretrato potrebbe non avere bisogno di nessun ritocco.