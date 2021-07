Calciomercato Roma, manca solo l’annuncio | Già scelto il sostituto

Calciomercato Roma, fumata bianca ad un passo: è stato già individuato il tassello giusto per rimpiazzarlo.

All’indomani dell’infortunio subito da Leonardo Spinazzola, la Roma ha cominciato a scandagliare il mercato, alla ricerca del tassello giusto da consegnare a Mourinho per completare il mosaico che, passo dopo passo, il general manager Tiago Pinto sta mettendo a punto. Dopo settimane intense caratterizzati da molti sondaggi esplorativi, i giallorossi hanno virato con decisione su Matías Viña, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Palmeiras sulla base di un trasferimento da 11 milioni di euro, più 2,5 di bonus.

Come confermato dallo stesso Pinto, la trattativa è ormai conclusa, e Vina può definirsi ufficiosamente un nuovo calciatore della Roma: un acquisto di livello, che abbina qualità ed esperienza, e sul quale Mou farà affidamento a stretto giro di posta. C’è un altro indizio, semmai fosse necessario, che certifica di fatto il trasferimento del terzino sinistro alla Roma.

Calciomercato Roma, addio Vina | Il Palmeiras sonda Jorge

Come rivelato da ge.globo.com, il club carioca non ha perso tempo, e ha individuato già il successore di Vina: si tratta di Jorge, ex calciatore del Flamengo e del Santos, che la scorsa stagione militava nel Basilea in prestito dal Monaco: in Svizzera ha messo a referto solo 5 presenze e 1 assist, totalizzando complessivamente 414 minuti di gioco, a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box per molti mesi. I contatti tra le parti sono positivi, ma chiaramente si aspetterà la chiusura dell’affare Viña-Roma per entrare nel vivo delle negoziazioni.