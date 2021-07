C’è tanta attesa per la prima amichevole in diretta della Roma di Mourinho. Intanto ci sono sorprese nei convocati.

Questo pomeriggio alle ore 19:30 la Roma di José Mourinho farà la sua terza uscita stagionale, la prima davanti a tifosi e stampa. Sì perché per decisione dello stesso tecnico e della società giallorossa, i test contro Montecatini e Ternana, disputati a Trigoria, non sono stati trasmessi in diretta e non avevo l’accesso per la stampa e pubblico. Inizia però a sfoltirsi la rosa giallorossa, prima della tournée in Portogallo, dove ci sarà la seconda fase della preparazione.

Infatti poco fa sono stati diramati i nomi dei convocati dallo Special One per l’amichevole di questa sera in programma al Nereo Rocco contro la Triestina, gara che sarà trasmessa in diretta da Sportitalia.

Convocati Roma-Triestina, quante assenze

In attesa dell’arrivo di Matias Vina, che sbarcherà nella capitale nelle prossime ore, e quello di Granit Xhaka, per il quale va ancora chiuso l’accordo con l’Arsenal, non sarà della partita questa sera il primoe unico acquisto ufficiale, vale a dire Rui Patricio. Per lui solamente un paio di allenamenti sulle gambe che però non gli consentiranno di essere arruolabile. In porta ci saranno Fuzato e Boer, mentre non sono stati chiamati Cardinali e Mastrantonio. Dunque, oltre al portiere portoghese non ci saranno Jordan Veretout (ad oggi non ha disputato ancora nessun minuto nei test, ndr), Riccardo Calafiori, ancora a riposo in via precauzionale dopo la botta rimediata nella prima amichevole, ed Ebrima Darboe. A questi si aggiunge anche Amir Feratovic. Dunque sulla corsia di sinistra toccherò nuovamente al giovane Tripi.

PORTIERI: Fuzato, Boer;

DIFENSORI: Ibanez, Smalling, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Reynolds;

CENTROCAMPISTI: Villar, Diawara, Bove, Tripi, Pellegrini, Mkhitaryan, Zalewski, Zaniolo;

ATTACCANTI: Borja Mayoral, Dzeko, El Shaarawy, Carles Perez, Ciervo.

Probabili formazioni Roma-Triestina

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Struna, Capela, Coppola, Lopez; Giorico, Calvano, Maracchi; Gomez, Di Massimo, Petrella.

All.: Bucchi

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Villar, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Boer, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Bove, Zalewski, C. Perez, Ciervo, El Shaarawy, Borja Mayoral.

All.: Mourinho