Calciomercato Roma, Juventus in pressing | Ora può partire

Calciomercato Roma, la Juventus è in pressing e ora potrebbe davvero partire. Mourinho ha preso una decisione definitiva

La Juventus è in pressing. E adesso la Roma potrebbe davvero lasciarlo partire. Anche perché Mourinho avrebbe preso una decisione nel merito: non farà parte della sua squadra nella prossima stagione. E allora è tempo di trovarsi una sistemazione anche se, di offerte concrete al momento non ne sarebbero ancora arrivate. Si naviga a vista, anche perché lui è in vacanza dopo l’Europeo e probabilmente nemmeno tornerà a Trigoria dopo l’avventura al Psg in Francia.

Alessandro Florenzi quindi è pronto a lasciare probabilmente in maniera definitiva la Roma. Di questo si era sicuri già all’inizio della stagione, poi l’infortunio di Spinazzola aveva aperto una piccola possibilità di permanenza. Ma l’arrivo di Vina dimostra che Mou non crede nell’azzurro. Giusto cambiare aria quindi.

Calciomercato Roma, c’è la Juve su Florenzi

Stando a quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, sull’esterno giallorosso ci sarebbe la Juventus. Allegri lo vedrebbe bene all’interno della sua rosa e allora Cherubini potrebbe decidere di piazzare l’offerta. Ricordiamo che il Psg non ha voluto riscattare il romanista dopo una buona stagione, ritenendo probabilmente eccessivi i 9 milioni di euro che Tiago Pinto ha richiesto per lasciarlo andare.

Un accordo non dovrebbe allontanarsi, in caso, da quella cifra. Certo, se la situazione continuasse a rimanere bloccata allora il general manager portoghese potrebbe decidere di concedere uno sconto. E la sensazione che sulla base di 6-7 milioni di euro l’affare potrebbe davvero andare in porto. Saranno settimane decisive quindi anche per il futuro di Florenzi. Ormai destinato a salutare in maniera definitiva i colori giallorossi.