Calciomercato Roma, vendetta Lipsia | Tiago Pinto trema

Il calciomercato della Roma potrebbe prendere una piega diversa. Potrebbe sfumare un obiettivo di mercato di Pinto.

Dopo le cessioni di Cengiz Under e Pau Lopez al Marsiglia, è arrivata ieri sera l’ufficialità anche della cessione di Justin Kluivert al Nizza. L’olandese classe ’99 dopo il prestito al Lipsia ha fatto ritorno nella capitale, senza però svolgere un allenamento con il neo tecnico giallorosso José Mourinho, nonostante lo Special One abbia sempre parlato bene del figlio d’arte. L’ex giocatore dell’Ajax si è trasferito in Ligue 1 con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, non ancora rese note. Intanto a proposito di Lipsia, il club tedesco potrebbe fare uno sgambetto alla Roma, che è da tempo su Filip Kostic, anche se le problematiche elencate qualche giorno fa dalla redazione di Asromalive.it persistono.

Calciomecato Roma, vendetta Lipsia su Kostic

Secondo quanto riportato da ‘transfermarketweb.com’, alcuni media tedeschi riportano come il Lipsia dopo non aver riscattato Kluivert dalla Roma e non essere riuscita a trovare un accordo proprio per la permanenza dell’olandese, in quel ruolo starebbe puntando un obiettivo del general manager Tiago Pinto, ovvero Filip Kostic. L’esterno offensivo serbo classe ’92, di proprietà dell’Eintracht Francoforte, è seguito anche da Inter e Lazio, oltre che dai giallorossi, i quali però come più volte detto stanno cercando di prendere tempo, in attesa di piazzare qualche altro esubero. Però, l’Hertha Berlino e il Lipsia sembrano essere le due squadre in grado di sferrare il colpo decisivo.