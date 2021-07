Calciomercato Roma, addio o rinnovo | Pellegrini ha già deciso

By

Calciomercato Roma, tra una trattativa e un’altra Pinto dovrà anche cercare di risolvere la delicata situazione legata al rinnovo del centrocampista.

Il reparto tra difesa e attacco, a detta di Mourinho, rappresenta quello maggiormente necessitante di alcune migliorie. Una volta aver risolto la questione legata al portiere e al sostituto di Spinazzola, infatti, Pinto dovrà assecondare quella che è stata una delle primissime richieste dello Special One.

L’ex Tottenham, infatti, ha sin da subito chiesto un rinforzo nella zona mediana per coadiuvare il granitico e inamovibile Jordan Veretout, da tempo infastidito da una problematica fisica.

Pur non avendo mai perso occasione per elogiare i suoi tanti giocatori, l’eclettico Cristante su tutti, il mister portoghese crede che il proprio scacchiere abbia un tassello mancante in questa regione di campo.

Non a caso, dunque, è stata avviata da più di un mese la trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka, centrocampista ammirato da tempo dal tecnico giallorosso. Dopo le tante difficoltà, la Roma sembra essere riuscita a trovare un accordo con i londinesi e lo svizzero potrebbe abbracciare Mourinho già ad inizio settimana prossima.

Intanto, c’è un’altra delicata situazione che il dg spera di poter risolvere quanto prima.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la ciliegina sulla torta | Il piano di Pinto – VIDEO

Calciomercato Roma, Pellegrini non vuole sfruttare la clausola

Ci riferiamo chiaramente alla fin troppo vessata questione di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista gode della totale fiducia di mister e staff e avrebbe già espresso la sua volontà di voler rimanere nella Capitale.

Come confermato da Vocegiallorossa.it, il numero 7 intende proseguire la propria carriera nella città in cui è nato (anche calcisticamente) e si è detto ben lungi dal voler rappresentare un problema per la squadra di cui è tifoso.

Indipendentemente da ciò, però, a Trigoria sanno bene che la questione legata all’ex Sassuolo debba essere risolta quanto prima. Pellegrini ha il contratto in scadenza nel 2022 e una clausola di 30 milioni di euro che fa gola a tanti top club, inglesi soprattutto.

Pur potendo contare sulla grande professionalità e serietà del giocatore, Pinto deve necessariamente cercare di intavolare una trattativa volta a prolungare il rapporto contrattuale e ad eliminare (o modificare) la stessa clausola.