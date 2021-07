Calciomercato Roma, escluso dai titolari | Cessione vicinissima

Calciomercato Roma, la scelta del mister conferma come la trattativa nata nelle scorse ore sia ormai prossima alla chiusura.

Nella giornata di ieri, martedì 20 luglio, il dg giallorosso, Tiago Pinto, si era fermato all’uscita di Trigoria a scattare qualche foto con diversi tifosi presenti fuori al centro sportivo.

Si è trattata anche di una vera e propria occasione di “confronto”, durante la quale il portoghese ha lanciato informalmente alcune indiscrezioni di mercato. Tra le tante, diversi fans hanno fatto delle domande relative al sogno Icardi e la situazione Xhaka.

Se per l’attaccante argentino ha preferito sornionamente dribblare la domanda, sul centrocampista svizzero Pinto ha sottolineato come l’interesse sia fervido ma come manchi ancora qualcosa per definire la chiusura dell’affare.

Calciomercato Roma, Vina è sempre più vicino

Molto più ottimistica quella frase su Vina, grazie alla quale ha lasciato intendere come fosse ormai tutto fatto per l’approdo del terzino del Palmeiras. Dopo il lungo casting delle scorse settimane, infatti, Mourinho ha dato il proprio benestare per l’acquisto del ventitreenne uruguaiano.

In quest’ultimo sarebbe stato infatti individuato il giusto profilo cui affidare la fascia sinistra in attesa del rientro di Leonardo Spinazzola.

Un’ennesima “prova del nove” circa la quasi ufficialità della chiusura della trattativa è arrivata a poche ore dalla fine dell’amichevole tra a Roma e la Triestina.

Nella serata di mercoledì 21 giugno, infatti, Vina non figura tra i titolari della sfida degli ottavi di finale della Coppa Libertadores contro l’Universidad Catolica.