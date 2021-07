Calciomercato Roma, l’incontro slitta | Paratici all’assalto

Calciomercato Roma, slitta l’incontro per il rinnovo. E Paratici sarebbe pronto all’assalto per strapparlo a Mourinho. Le ultime

Manca ancora qualcosa. Come se le parti in causa non volessero sedersi a tavolino per chiudere un accordo che, a parole, sembra davvero fatto da tempo ma che manca nella parte più importante: la firma. E allora le voci continuano a girare intorno al futuro di Lorenzo Pellegrini che, in scadenza di contratto, ancora non ha messo nero su bianco e a gennaio potrebbe liberarsi anche a parametro zero.

In queste ultime ore – secondo quanto riportato da calciomercato.com – la Roma, alle prese con il mercato in entrata, starebbe pensando di far slittare l’incontro con l’entourage del calciatore a settembre. E cioè quando le trattative saranno chiuse. Una decisione che però potrebbe anche nascondere dell’altro. Ma al momento non ci sono dei segnali di allarme.

Calciomercato Roma, Paratici in pressing

C’è da dire però che Fabio Paratici, da quando ha preso in mano il mercato del Tottenham, ha deciso di fare la spesa in Italia. Non solo Gollini e Vlahovic, ma avrebbe puntato con un certo interesse anche a Pellegrini. Ricordiamo, inoltre, che lo stesso capitano giallorosso potrebbe liberarsi con una clausola di 30 milioni di euro pagabile in due anni. E potrebbe essere un affare sicuramente per chi lo volesse strappare ai Friedkin.

La situazione rimane quindi in standby. Nessun accordo. Nessun rinnovo. Con Pellegrini che tra un paio d’ore probabilmente farà il suo esordio nella nuova stagione contro la Triestina. E chissà se indosserà la fascia di capitano che è tornata anche sul braccio di Dzeko in questo precampionato.