Calciomercato Roma, scambio Juve | ‘Scippo’ in Serie A

Calciomercato Roma, scambio con la Juve: i bianconeri pronti a piazzare lo scippo in Serie A. Ecco le ultime sull’obiettivo giallorosso

Forse parlare di un vero e proprio obiettivo giallorosso è sbagliato. O forse no, visto che dopo l’Europeo disputato con la maglia della sua Danimarca, gli occhi di mezza Serie A (e non solo) sono finiti sul fantasista della Sampdoria Damsgaard. Un elemento in grado di fare la differenza, con esperienza nella massima serie, giovane e che probabilmente nello scacchiere tattico usato da Mourinho avrebbe avuto ottime possibilità di mettersi in mostra.

La richiesta di Ferrero della Samp è di 35 milioni di euro. Lievitata ovviamente dopo la manifestazione continentale visto che il calciatore s’è messo in mostra anche nella semifinale contro l’Inghilterra. Ma nelle scorse ore si sarebbe inserita anche la Juventus in una possibile trattativa. Mettendo sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi.

LEGGI ANCHE: Roma-Debreceni aperta ai tifosi | La polemica social è rovente

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la ciliegina sulla torta | Il piano di Pinto – VIDEO

Calciomercato Roma, per Damsgaard c’è la Juve

I bianconeri, come anticipato dal giornalista della Rai Paganini, avrebbero proposto il cartellino del campione d’Europa pagandone anche una buona parte dell’ingaggio, visto che esce nettamente dai ranghi di quelli blucerchiati. La Roma comunque rimane attenta e con occhio vigile alla possibile operazione, anche perché Damsgaard ha tutte quelle caratteristiche che Pinto cerca sul mercato.

E poi, soprattutto, non bisognerebbe “testarlo” in Serie A, visto che arriverebbe già pronto e con esperienza nella massima serie italiana. Una cosa diversa, per fare un esempio, per quanto successo con Reynolds, che nei primi sei mesi è stato poco utilizzato da Fonseca perché non riusciva a entrare nei meccanismi di uno dei campionati più difficili del Mondo.