Calciomercato Roma, ha parlato con Pinto | La conferma in diretta Tv

Calciomercato Roma, interessanti le dichiarazioni del dirigente della Triestina Mauro Milanese.

A pochi minuti dal triplice fischio della terza amichevole giallorossa, Milanese ha parlato ai microfoni di Sportitalia toccando diversi punti relativi alla partita disputata ma non solo.

Oggi, mercoledì 21 luglio, gli uomini di Mourinho sono infatti volati al Nereo Rocco di Trieste per affrontare i friulani in occasione della penultima amichevole prima della mini tournee in Portogallo. Decisiva la rete di Nicola Zaleweski che ha permesso alla Roma di imporsi di misura per uno a zero.

“Siamo contenti di aver fatto questa sgambata, contro una squadra prestigiosa. I ragazzi ce l’hanno messa tutta” ha dichiarato Milanese prima di spendere qualche bella parola per Mourinho prima e Dzeko poi.

Così sul nuovo mister giallorosso e sul numero nove bosniaco: “Siamo contenti di aver incontrato lo Special One. Ci ha fatto i complimenti per il campo e lo stadio. Siamo felici di aver fatto quest’amichevole, è stato bello per noi. Dzeko lo terrei sempre, è un grande giocatore ed è immarcabile quando ha la palla.”

Calciomercato Roma, il confronto tra i dirigenti della Triestina e Tiago Pinto

Al di là del risultato, si è spesso sottolineato come queste sfide estive servano principalmente per vedere a che punto sia la squadra e comprendere meglio dove possa essere perfezionata.

Inoltre, come accadrà in Portogallo in occasione di Porto-Roma per Luis Diaz, le amichevoli permettono sovente di mettere in contatto diretto le dirigenze delle società e discutere di eventuali trattative.

La conferma è arrivata dallo stesso Milanese che ha concluso la suddetta intervista con delle interessanti dichiarazioni relative ad un colloquio tenuto con Tiago Pinto.

Questo, forse, lo spezzone più importante delle sue dichiarazioni: “Loro hanno tanti giocatori in uscita, molto validi, vediamo se magari esce fuori qualche ragazzo che può rafforzarci. Bove è molto bravo, ha grande visione e grande facilità di passaggio. Forse per la C sarebbe sprecato”.