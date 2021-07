Calciomercato Roma, trattativa ai dettagli | Le cifre dell’ingaggio

Dopo il prossimo acquisto il calciomercato della Roma potrebbe fermarsi in entrata. In arrivo secondo e terzo acquisto.

Potrebbe arrivare a breve il doppio colpo in entrata da parte della Roma. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Rui Patricio, è in arrivo anche quella di Matias Vina. Il terzino sinistro arriverà dal Palmeiras per una cifra tra i 10 e i 14 milioni di euro. La spesa per l’esterno di difesa non era, purtroppo, messa in preventivo dalla Roma, prima dell’infortunio di Leonardo Spinazzola. Questo ha complicato e rallentato altre trattative di calciomercato in entrata. Il general manager Tiago Pinto, però sta facendo di tutto per portare a conclusione l’affare con l’Arsenal per Granit Xhaka, il grande obiettivo di José Mourinho.

Calciomercato Roma, trattativa ai dettagli per Xhaka

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la trattativa tra i giallorossi e i Gunners può considerarsi ai dettagli. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore con il centrocampista e capitano della Svizzera che ha un accordo con la Roma per un contratto di quattro anni, fino al 2025 a 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Conclusa anche questa trattativa, a quel punto la società capitolina non avrà più urgenze in entrata, ma potrà concentrarsi esclusviamente sul mercato in uscita, in attesa di capire magari tra un mese se ci sarà anche spazio per qualche altro ingresso o qualche occasione suggestiva.