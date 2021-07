Roma, nessun accordo per il momento | Il matrimonio non si fa

La Roma ci sta provando, anche se per adesso ha trovato un rifiuto da parte dell’ex giocatore. Ecco la situazione.

Nella giornata di ieri il general manager Tiago Pinto si è intrattenuto per qualche secondo con alcuni tifosi giallorossi presenti all’esterno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Come vi abbiamo riportato ieri, sono riusciti però a strappare qualche dichiarazione ufficiale da parte del dirigente portoghese che non ha parlato solo di mercato (annunciando l’arrivo di Matias Vina), ma anche di un ex giocatore che Dan e Ryan Friedkin vorrebbero riportare dentro Trigoria.

Roma, nessuna apertura al ritorno di Totti

Si tratta di Francesco Totti, l’ex capitano e numero 10 giallorosso è impegnato completamente ed esclusivamente nella sua agenzia ‘CT10 Management‘, vuole per ora concentrarsi sulla sua attività di scouting, non convinto di offerte ufficiose considerate da lui poco chiare rispetto al ruolo che dovrebbe ricoprire e poco incisive. Ci sta provando anche José Mourinho a riportarlo dove lui ha fatto la storia, chiamandolo e dandogli la disponibilità anche a offrirgli il posto di collaboratore. Per adesso, dunque, il matrimonio non si farà.