Triestina-Roma: formazioni ufficiali, diretta tv in chiaro, streaming

Triestina-Roma, tra poco meno di un’ora inizia la terza amichevole estiva della squadra di Mourinho: formazioni ufficiali, diretta tv in chiaro, streaming.

Terza amichevole stagionale per la Roma di Mourinho. Dopo avere battuto 10-0 il Montecatini e 2-0 la Ternana neopromossa in Serie B, stavolta l’avversaria sarà la Triestina, squadra di Serie C. Si giocherà allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste, fischio d’inizio fissato per le 19:30.

Non sarà possibile vedere in azione il nuovo portiere Rui Patricio, arrivato solo da pochi giorni e per questo non convocato dall’allenatore portoghese. Tra i pali ci sarà così ancora Fuzato, designato come secondo portiere dopo gli addii di Mirante e Pau Lopez e quello prossimo di Robin Olsen.

Non ci sarà inoltre Darboe, rimasto a casa per precauzione a causa di un piccolo problema muscolare.

Le formazioni ufficiali

TRIESTINA: In aggiornamento

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Triestina-Roma in diretta tv in chiaro e in streaming

La grande novità rispetto alle prime due amichevoli in cui il risultato finale è stato reso noto solo a fine partita, è che stavolta ci sarà la possibilità di vedere l’intera partita in diretta. In tv sarà infatti possibile seguirla in chiaro su Sportitalia e in streaming o sul sito internet della stessa emittente televisiva oppure su Roma Tv, visibile sul sito ufficiale del club giallorosso. La diretta streaming sarà disponibile anche sui canali social a questi link Twitter, Facebook e Youtube.