Calciomercato Roma, sogno grande attaccante | Ecco la situazione

L’attaccante giallorosso rimane un grande punto interrogativo. Ma la Roma sul calciomercato non si vuol far trovare impreparata.

Tre amichevoli su tre vinte fino ad ora per José Mourinho, il quale dopo i test contro Ternana e Montecatini ha superato anche quello della Triestina. A siglare il gol vittoria ci ha pensato il giovane Nicola Zalewski ad inizio ripresa. Nelle varie formazioni stilare fin qui dallo Special One, si evince una grande staffetta, anche per far prendere un po’ di ritmo partita, tra Borja Mayoral e Edin Dzeko. Il futuro del bosniaco sembra essere certo di una permanenza nella capitale, ma con il calciomercato di sicuro c’è sempre molto poco. Il centravanti al suo ultimo anno di contratto, con 7,5 milioni di euro netti di stipendio, ha parlato sin dal primo giorno con il tecnico portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, escluso dai titolari | Cessione vicinissima

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, addio o rinnovo | Pellegrini ha già deciso

Calciomercato Roma, situazione Icardi

Quello che accadrà non è dato sapersi, ma la Roma sta comunque pensando a quel centravanti che Mourinho ha chiesto sin dall’inizio, anche se non è mai diventato una priorità assoluta. Dopo aver fatto qualche tentativo con il Torino per Andrea Belotti, rimane sempre presente l’idea di Mauro Icardi, che secondo quanto riportato da ‘Eurosport.fr‘, è la più plausibile, ma non la più semplice.

Ci sono vari tasselli che andrebbero incastrati, dal pesante ingaggio di 800 mila euro al mese che percepisce al PSG, fino ad arrivare al costo vero e proprio del cartellino dell’argentino. E’ chiaro che se il bosniaco dovesse andare via, ma al momento non sembra essere questa l’intenzione, le cose sarebbero meno complicate. Su di lui ci sta pensando anche la Juventus, che dal suo canto dovrà prima decidere il futuro di Cristiano Ronaldo.