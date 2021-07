Calciomercato Roma, incubo Mourinho | Tradimento improvviso

Calciomercato Roma, incubo per José Mourinho: tradimento improvviso per lo Special One da parte di uno dei più fidati: tentato dalla Francia

Siamo solamente alla fase embrionale di una possibile trattativa che, potrebbe decollare come potrebbe morire nella culla. Ma questo è, al momento. Mourinho infatti potrebbe subire un clamoroso tradimento pochi giorni dopo il suo arrivo nella Capitale. Da uno dei più fidati collaboratori. Che prima ha lavorato con lui al Tottenham e poi lo ha seguito anche a Trigoria. E solamente pochi giorni fa, sui proprio profili social, scriveva che è un onore difendere i colori giallorossi.

Joao Sacramento, il secondo del tecnico portoghese, sarebbe infatti tentato da una possibile avventura da responsabile tecnico. Secondo quanto scrive l’Equipe infatti, Gerard Lopez, prossimo proprietario del Bordeaux, avrebbe messo nel mirino proprio il vice dello Special One. I due si conoscono, visto che Sacramento a lavorato con Lopez nel Lilla.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo trovato | Firma quadriennale

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, escluso dai titolari | Cessione vicinissima

Calciomercato Roma, Sacramento tentato dalla Francia

Tra i quattro nomi che il prossimo patron del club francese avrebbe messo nel mirino – tra i quali anche Favre, ex Borussia Dortmund – c’è anche il portoghese che è atterrato con lo Special nella Capitale. Come detto si tratta una voce ventilata dal quotidiano francese più importante, quindi sicuramente attendibile.

Un primo colloquio inoltre ci sarebbe già stato per capire se Sacramento sia disposto davvero a lasciare lo Special One. Un abboccamento per tastare da vicino la situazione e capire se ci sono davvero i margini di una possibile trattativa. Un tradimento vero e proprio per Mou. Che sarebbe costretto a trovarsi un altro vice nemmeno un mese dopo il suo arrivo ufficiale a Trigoria.