Il general manager della Roma Tiago Pinto ha esaudito le prime richieste del nuovo allenatore José Mourinho. Lo “Special One” aveva chiesto Rui Patricio e Xhaka e un terzino sinistro in grado di sostituire temporaneamente Spinazzola, che la società ha individuato in Vina. Ora si passerà alla cessione di tutti gli esuberi, e non sarà un’impresa da poco. Poi si potrà anche giocare di fantasia e non sono da escludere eventuali colpi di scena in attacco come sulla trequarti.

