Calciomercato Roma, si complica la cessione | Guai per Pinto

Calciomercato Roma, secondo le ultime indiscrezioni transalpine potrebbe clamorosamente saltare una trattativa che sembrava definita fino a poco fa.

Questa finestra di mercato sembra finora essersi distinta soprattutto per diverse operazioni relative all’estremità difensiva. Tra i colpi europei più importanti va indubbiamente segnalato il passaggio di Gianluigi Donnarumma al PSG.

I francesi hanno convinto il campione di Euro2020 con un ricchissimo contratto che ha permesso loro di superare la grandissima concorrenza per uno dei profili più interessanti di tutto il nostro continente. A Parigi si registra però una vera e propria saturazione del reparto e per tale motivo a breve sono attesi diversi movimenti anche in uscita.

La stessa Roma ha registrato importanti cambiamenti in questa zona di campo, come testimoniato dalla cessione di Pau Lopez al Marsiglia e l’approdo di Rui Patricio in giallorosso.

Un interessante intreccio di mercato francese potrebbe però ora complicare i piani di Tiago Pinto, in queste ultime settimane molto attivo anche per limare la rosa e attualizzare le cessioni di elementi considerati non importanti da José Mourinho.

Tutto è legato al nome de portiere in foto, Steve Mandanda.

Calciomercato Roma, si complica la cessione di Robin Olsen

L’esperto giocatore del Marsiglia potrebbe lasciare la sua ormai storica squadra. Ormai trentaseienne e con, forse, poco meno di un lustro di carriera rimanente, Mandanda avrebbe accettato le avances del Lille.

I campioni di Francia, infatti, sono alla ricerca di un profilo esperto che possa sostituire Maignan, giunto all’ombra del Duomo proprio per sostituire il su citato Donnarumma.

Tutto ciò potrebbe avere una forte ingerenza anche nei piani di Tiago Pinto che, dopo gli approdi francesi di Pau, Under e Kluivert, contava di chiudere anche la trattativa per Robin Olsen.

Lo svedese, rientrante dall’Everton, era finito proprio nel mirino del club LOSC che però, al momento, sembra aver virato la propria attenzione sull’esperto classe’85. A riportarlo è stato il giornalista Mohamed Toubache-Ter.