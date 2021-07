Calciomercato Roma, Paratici fa sul serio | Offerta di 25 milioni

Calciomercato Roma, l’ex ds della Juventus sembra prossimo all’ingaggio di un giocatore seguito a lungo anche da José Mourinho.

La Juventus, come la stessa Roma e tanti altri club del nostro campionato, sta vivendo una fase di grande cambiamento all’interno dell’organigramma e del corpus tattico. Lo testimonia la sortita di Fabio Paratici, nuovo dirigente del Tottenham da qualche mese, e il ritorno di Massimiliano Allegri in quel di Torino.

Proprio il ds degli Spurs potrebbe ora concretizzare un importante colpo e ingaggiare un giocatore finito sulla lista di numerosi dirigenti europei, Tiago Pinto compreso. Quest’ultimo si sta finora distinguendo per un modus operandi molto concreto e sinergico con lo Special One.

Ha finora attualizzato in parte quel programma di epurazione tattica richiestogli dai Friedkin e nelle prossime settimane potrebbe ulteriormente limare la rosa con dei nuovi approdi. In queste ore, però, è arrivata la conferma di come un giocatore da tempo seguito sia ormai prossimo al passaggio in Premier League.

Calciomercato Roma, tutto fatto per il passaggio di Damsgaard al Tottenham

Ci riferiamo a Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria e protagonista di un ottimo cammino europeo con la maglia della Danimarca. Le ottime prestazione ad EURO2020, unitamente alla buona stagione con Claudio Ranieri, hanno catalizzato l’attenzione di numerosi club.

Seguito da Mourinho già dai tempi del Tottenham, Damsgaard era fortemente voluto anche da diversi club italiani, Milan su tutti. Un pensierino l’aveva fatto lo stesso dg giallorosso, sorpreso però dalla folle richiesta del presidente Ferrero che lo aveva valutato più di 30 milioni.

Stando a quanto riportato da “La Repubblica“, il classe 2000 è ormai prossimo al passaggio al Tottenham grazie alla proposta recapitata dal su citato Paratici alla dirigenza londinese. La Sampdoria ha infatti accettato l’offerta di 25 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità.