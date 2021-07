Calciomercato Roma, Tiago Pinto sorride | Occasione e tesoretto sicuro

I giallorossi potrebbero sorridere grazie alla trattativa già chiusa per il giocatore. Ecco tutti i dettagli.

Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo. Continuano le trattative per le uscite, dopo le cessioni di Cengiz Under, Justin Kluivert e Pau Lopez, così come quelle per i giocatori in entrata, con gli obiettivi Matias Vina e Granit Xhaka da chiudere nelle prossime ore. A proposito del portiere spagnolo andrato in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni al Marsiglia, ci sono novità importanti che potrebbero far felice il general manager giallorosso Tiago Pinto. Secondo quanto riportato dal giornalista Mohamed Toubache-Ter, il club transalpino avrebbe preso una decisione sul futuro del suo portiere.

LEGGI ANCHE >>> ASRL | Calciomercato Roma, non solo Pellegrini: Paratici prova lo scambio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, spunta l’intoppo | Slitta tutto

Calciomercato Roma, occasione per Pau Lopez

Infatti, il 36enne Steve Mandanda potrebbe lasciare l’Olympique Marsiglia nelle prossime settimane, prima della chiusura della sessione estiva del calciomercato. Su di lui c’è l’interesse del Lille, che aveva provato a prendere anche Robin Olsen dalla Roma, prima che la trattativa si raffreddasse. Qualora il numero 1 attuale del Marsiglia dovesse lasciare il club, per Pau Lopez sarebbe più facile arrivare alle 20 presenze per le quali scatterebbe l’obbligo da parte del club di Ligue 1 di acquisto dell’estremo difensore a 12 milioni di euro per l’intero cartellino. Non è ancora chiaro se il capitano dell’OM Mandanda lasci la squadra nella quale è cresciuto professionalmente.