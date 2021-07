ASRL | Calciomercato Roma, non solo Pellegrini: Paratici prova lo scambio

Calciomercato Roma, non solo Lorenzo Pellegrini: Paratici prova lo scambio per portare al Tottenham un altro giallorosso.

Ormai da giorni si parla con insistenza dell’interessamento del Tottenham per Lorenzo Pellegrini. In scadenza a giugno 2022, il capitano della Roma ha dato la priorità assoluta alla permanenza in giallorosso e non ha al momento intenzione di sfruttare la clausola da 30 milioni. Nel mirino di Fabio Paratici sin dai tempi della Juventus, il numero 7 non è l’unico romanista finito nei radar del neo dirigente degli Spurs.

Calciomercato Roma, il Tottenham corteggia Smalling

Alla ricerca di rinforzi in difesa, l’ex bianconero ha messo nel mirino diversi profili di Serie A. In cima alla lista ci sono i nomi di Demiral e Romero, ma il prezzo elevato dei due calciatori – si parte da una valutazione iniziale di 40 milioni – ha indotto Paratici a studiare anche profili più economici. Tra questi, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, c’è anche Chris Smalling. In presenza di offerte da 15-20 milioni di euro, Tiago Pinto è pronto a sedersi al tavolo delle trattative. In tutte le trattative per i difensori di Serie A, i londinesi hanno provato ad inserire il cartellino di Davinson Sanchez come moneta di scambio, ma il colombiano ex Ajax non fa impazzire Mourinho.