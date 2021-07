Calciomercato Roma, che assist: salta lo scambio in Serie A. Pinto potrebbe muoversi in maniera decisiva per chiudere l’affare

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un possibile scambio in Serie A che di riflesso interessava anche la Roma, che avrebbe messo nel mirino il calciatore soprattutto dopo un Europeo disputato alla grande con la sua Nazionale. Ma oggi, tramite le pagine de Il Secolo XIX, la Sampdoria ha smentito in maniera categoria la possibilità di uno scambio con la Juventus che avrebbe visto protagonisti Bernardeschi e Damsgaard.

La Roma quindi rimane in corsa per il gioiellino danese, classe 2000, che con la Danimarca si è messo in mostra a Euro 2020 segnando anche nella semifinale contro l’Inghilterra. Un elemento in grado di cambiare le partite e che potrebbe davvero fare al caso dello Special One. Anche se il cartellino non è sicuramente in saldo.

Calciomercato Roma, Damsgaard non è incedibile

“Non abbiamo mai sentito nulla di tutto questo” ha fatto sapere la Samp smentendo così le voci di ieri. Lasciando aperto uno spiraglio alla società giallorossa che, sui giovani di valore, è pronta anche a fare qualche sacrificio economico. La trattativa per Vina in effetti è una conferma in tutto questo. E Damsgaard, senza dubbio, potrebbe interessare per qualità tecniche e fisiche. Ma anche per i margini di miglioramento che appaiono veramente tanti.

Ferrero comunque non ci sente da un orecchio se si propongono delle contropartite tecniche. Per il 21enne chiede almeno 35 milioni di euro. Una cifra che al massimo potrebbe scendere a 30. Ma meno di così, una trattativa non potrebbe essere mai imbastita. Un sacrificio però Damsgaard lo potrebbe anche valere. In ottica futura è davvero un crack.