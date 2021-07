Calciomercato Roma, trattativa per Viña non ancora conclusa | C’è un ostacolo

Calciomercato Roma, c’è un intoppo per il trasferimento di Vina in giallorosso: ecco il nodo da sciogliere prima della fumata bianca.

L’annuncio di Tiago Pinto “intercettato” dai tifosi sembrava aver ufficializzato il trasferimento di Matias Vina in giallorosso. L’accordo con il Palmeiras era stato trovato sulla base di una valutazione complessiva di 13,5 milioni di euro, di cui 11 milioni come parte fissa, e gli altri 2,5 come bonus legati verosimilmente a rendimento di squadra ed individuale. Tuttavia, sebbene l’intesa con il calciatore sia stata già trovata da tempo sulla base di un quadriennale a 1,5 milioni più bonus, manca ancora quello definitivo con il club brasiliano.

Calciomercato Roma, le ultime su Viña | La fumata bianca non c’è ancora

Come rivelato dall’edizione serale di Sky, la Roma e il Palmeiras starebbero ragionando sulle modalità di pagamento: uno scoglio comunque non difficile da aggirare, anche perché i contatti tra le parti procedono, e si vorrebbe giungere ad un’intesa entro le prossime 48 ore. La strada è ormai in discesa, ma il traguardo d’arrivo non è stato ancora raggiunto: la sensazione è che comunque la fumata bianca possa arrivare a stretto giro di posta. A meno di clamorosi colpi di scena, che nelle sessioni di calciomercato devono essere sempre messe in preventivo, sarà l’uruguayano del Palmeiras il prossimo terzino a disposizione di José Mourinho, che avrà il difficile compito di sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola.