Calciomercato Roma, passi avanti per il rinnovo | Contratto di quattro anni

Calciomercato Roma, sono stati fatti passi in avanti importanti per il rinnovo dopo l’incontro di oggi: pronto un contratto di quattro anni.

Una delle rivelazioni del brutto finale di stagione dell’ultima Roma di Fonseca è stata sicuramente Ebrima Darboe, impiegato dall’ex tecnico dello Shakhtar anche in Europa League. Un centrocampista rapido, duttile, abile non solo ad impostare ma anche ad interdire. Il prototipo del cosiddetto centrocampista moderno, che non ha lasciato indifferente neanche José Mourinho, che lo sta tenendo in grande considerazione in questo ritiro pre campionato. Bloccato da un affaticamento muscolare poche ore prima del fischio d’inizio della gara contro la Triestina, non ha potuto prendere parte al match poi vinto dalla compagine giallorossa per 1-0.

Tuttavia, è un’altra la situazione al centro dell’attenzione. Dal momento che il contratto del gambiano scade nel 2023, si sta ragionando in vista di un rinnovo di contratto che sembra essere sempre più vicino. Come rivelato da Forzaroma.info, infatti, a Trigoria quest’oggi si sono incontrati Miriam Peruzzi, l’entourage del calciatore, Giorgio Ghirardi (il suo agente) e Tiago Pinto. Incontro che è servito a rinvigorire quelle certezze che da tempo caratterizza la trattativa.

Calciomercato Roma, ottimismo per Darboe: manca poco per il sì

A meno di clamorosi colpi di scena, Darboe sottoscriverà nei prossimi giorni un prolungamento di quattro anni. L’ingaggio, a partire dai 500 mila euro del primo anno, andrà esponenzialmente a salire, di stagione in stagione. La volontà reciproca è quella di continuare il “sodalizio” insieme, e ci sono tutti i presupposti affinché ciò si materializzi, con il classe ‘2001 che potrà attingere anche dall’esperienza di Granit Xhaka, il cui trasferimento in giallorossa è in procinto di concludersi: Mou intende puntare su Darboe, e quest’ultimo vuole ripagare la fiducia che in lui ripone lo Special One.