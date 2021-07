Calciomercato Roma, l’Atalanta accelera | Soldi freschi in arrivo

Calciomercato Roma, l’Atalanta accelera. E punta decisa ad uno degli obiettivi giallorossi per la prossima stagione

Un’accelerata improvvisa dell’Atalanta che potrebbe mettere la parola fine a una delle opportunità di mercato che si erano palesate per la Roma nel corso di queste settimane. Una montagna di soldi in arrivo dall’Inghilterra che permetterebbero alla squadra di Gasperini di andare a prendere il difensore che sarebbe entrato nel mirino di Tiago Pinto per rafforzare il pacchetto difensivo della Roma.

Spieghiamo la situazione: la società bergamasca starebbe per strappare la bellezza di 50 milioni di euro – e forse anche qualcosa in più – al Tottenham, per cedere le prestazioni di Romero. Paratici, che sta per incassare oltre 180 milioni dal City per la cessione di Kane, adesso non ha più nessun problema economico. E allora sarebbe pronto al grande salto. Gasperini quindi, per sopperire alla partenza del difensore, avrebbe messo nel mirino un calciatore della Juventus. Nel mirino dei giallorossi.

Calciomercato Roma, l’Atalanta in pressing per Demiral

Sarebbe Demiral il sostituto ideale, secondo Gasperini, di Romero. E l’Atalanta sarebbe pronta a mettere sul piatto quei 35 milioni di euro che la Juve chiede per cedere il turco. La situazione è stata spiegata da Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, che è intervenuto a Sportitalia. Un incasso mostruoso per il club lombardo che non solo piazzerebbe un’ottima plusvalenza, ma avrebbe anche quella possibilità economica, e anche immediata, per chiudere l’operazione Demiral.

Il difensore della Juventus, più di una volta in questa sessione di calciomercato, è stato accostato alla Roma. Tiago Pinto, un centrale, lo cerca. Anche in vista di una possibile offerta che potrebbe arrivare per Smalling. Che comunque non convince del tutto per via dei problemi fisici della passata stagione. E allora un elemento in grado di essere pronto in qualsiasi momento della stagione dovrebbe in ogni caso arrivare.