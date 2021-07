Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Il Toro non ci sta: decisione presa!

Calciomercato Roma, tentazione Belotti: l’offerta di Pinto è chiara, ma c’è una novità sul “fronte” Torino. Annuncio in diretta.

Da tempo Andrea Belotti è nel mirino della Roma, e neanche l’Europeo in ombra ha contribuito a far scemare l’interesse di Tiago Pinto per il “Gallo”, al quale il Torino ha comunque offerto un ricco rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, per provare a convincerlo. Fino a questo momento, però, non è stata trovata l’intesa tra i due club, dal momento che i granata continuano a valutare il proprio attaccante non meno di 30 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai giallorossi, che hanno messo in cantiere un esborso sui 18-20 milioni di euro, e non intendono giocare al rialzo.

A fornire altri dettagli sulla vicenda Belotti-Toro ci ha pensato Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia Mercato. Ecco le sue parole: ” Tornerà dalle vacanze e parlerà con il Torino per il rinnovo, le cui percentuali sono basse, sotto al 50%, forse anche sotto il 40%. La Roma va tenuta in seria considerazione, Mou lo aveva chiesto ufficialmente ai tempi del Tottenham, arrivando ad offrire 40 milioni più 5 di bonus: la strategia di Mou sarebbe quella di giocare con 2 attaccanti, perché il Tottenham si presentò con un’offerta ufficiale e venne respinto.

Non può andare al Napoli perché giocano con il 4-2-3-1, potrebbe andare all’Atalanta se partisse una punta importante”.

Calciomercato Roma, il Toro su Petagna se parte Belotti

Pedullà ha poi continuato: “La Roma vorrebbe provare a fare quest’operazione in presenza di Dzeko, poi il mercato è lungo e non sappiamo cosa accadrà. Nel caso in cui Belotti non dovesse rinnovare, il Torino ha un nome in cima alla lista ed è quello di Petagna, pallino del direttore Vagnati che lo ha avuto alla Spal: i granata ci provarono un anno fa, ma trovarono le porte sbarrate.”