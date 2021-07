Calciomercato Roma, epurazione Mou | Pronta una doppia rescissione

Calciomercato Roma, si sta lavorando ad una doppia rescissione per piazzare esuberi non funzionali al nuovo progetto targato Mou.

Ore caldissime in casa Roma, con il general manager Tiago Pinto impegnato non solo ad acquistare i rinforzi richiesti da José Mourinho, ma anche a sfoltire un organico nel quale sono presenti ancora troppi esuberi. In quest’ottica vanno ascritti non solo i passi avanti compiuti con l’Arsenal per la definizione dell’affare legato a Xhaka, o i rumours relativi al bomber da consegnare allo Special One, ma anche alle varie cessioni che si stanno materializzando. Ragion per cui, dopo aver “piazzato” Kluivert, Under e Pau Lopez, ed aver avviato i contatti con il Lille per Olsen, per la cui cessione manca ancora l’accordo definitivo, all’orizzonte ci sono due rescissioni, a cui potrebbe aggiungersi anche quella di Santon.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Il Toro non ci sta: decisione presa!

Calciomercato Roma, per Coric e Bianda ipotesi rescissione: la situazione

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, la Roma si appresta a saluta Ante Coric e William Banda, che sono impegnati a trattare la rescissione dei rispettivi contratti in scadenza nel 2023, con relativa buonuscita. Ricordiamo che Coric nella scorsa stagione ha militato in prestito prima al Venlo e poi all’Olimpia Lubiana, dispensando un solo assist, mentre Bianda è reduce dall’esperienza in prestito allo Zulte Waregem. Come già accennato in precedenza, scenario analogo potrebbe materializzarsi anche per Davide Santon, al quale non verrebbe concesso spazio, nonostante l’infortunio accordo a Leonardo Spinazzola.