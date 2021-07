Calciomercato Roma, l’offerta sul piatto è davvero sconcertante: Paratici potrebbe complicare i piani inserendosi nella trattativa.

La notizia trapelata dall’Inghilterra e rilanciata dal “The Sun” è davvero clamorosa, una vera e propria bomba di mercato che, se dovesse essere confermata, potrebbe rivoluzionare la sessione di contrattazione, aprendo scenari inimmaginabili. Ci stiamo riferendo, ovviamente, all’indiscrezione secondo la quale il City avrebbe messo sul piatto quasi 185 milioni di euro, per strappare Harry Kane al Tottenham, che ha esternato a più riprese il proprio desiderio di cambiare aria.

Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, avrebbe dato il nulla osta alla chiusura dell’operazione, con i Citizens che dovranno trovare l’accordo con il bomber, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 400 mila sterline a settimana. Cifre da capogiro, che permetterebbero ( chiedo venia per l’uso spasmodico di condizionali, in questo caso quanto mai necessari) a Paratici di avere contanti freschi da investire sul mercato.

Calciomercato Roma, addio Kane | Paratici pensa ad Icardi?

La prima necessità sarebbe quella di acquistare un degno sostituto di “Hurricane”: e chissà che Paratici non possa finalmente sferrare l’assalto decisivo per uno tra Icardi e Zapata, attenzionati da tempo dall’ex CFO della Juventus. Ricordiamo che Icardi, oltre che dalla “Vecchia Signora”, è monitorato anche dalla Roma, che aspetta di conoscere il futuro di Edin Dzeko. Il Psg sarebbe disposto a privarsi del bomber argentino a cifre molto più contenute rispetto a quei 60 milioni richiesti fino a poco tempo fa, aprendo anche all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, secondo quanto riportato da Repubblica.

Da non trascurare, poi, l’eventuale pista Zapata, con l’asse Londra-Bergamo che si sta surriscaldando in queste ore, con il Tottenham che non solo ha chiuso per Gollini, ma sta facendo di tutto per assicurarsi anche Christian Romero.