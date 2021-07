ASRL | Calciomercato Roma, Ancelotti lo fa fuori: tentazione Mourinho

By

Calciomercato Roma, alle tante trattative avviate da Pinto nell’ultimo periodo potrebbe clamorosamente e inaspettatamente aggiungersene un’ulteriore.

Se le trattative per Xhaka e Vina dovessero andare a buon fine entro il 26 luglio, data di partenza della Roma per il ritiro portoghese, Mourinho potrebbe definirsi pressoché soddisfatto.

Uno scenario del genere, infatti, permetterebbe allo Special One di poter allenare una rosa pressoché completa e parzialmente epurata, come preliminarmente chiesto al connazionale dg a inizio estate.

Al momento, però, la trattativa per lo svizzero non è del tutto conclusa e anche l’asse Italia-Uruguay sembra aver registrato una lieve battuta di arresto per l’approdo del terzino sudamericano.

A Trigoria filtra comunque un discreto ottimismo per la felice riuscita di entrambi i colpi. In attesa di eventuali sorprese, alcune delle quali potrebbero essere frutto di scenari nascenti proprio in penisola iberica, Pinto sta continuando a lavorare su più fronti.

Alle tante questioni, si è aggiunta anche quella relativa al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, in scadenza a giugno 2022 e che la Roma ha intenzione di blindare. Il tutto integrato con l’ormai storico ma silente monitoraggio del valzer di attaccanti che potrebbe essere catalizzato da un momento all’altro.

Calciomercato Roma, Ancelotti non lo vuole: può arrivare Luka Jovic

La scintilla potrebbe arrivare dalla sempre più vicina cessione di Harry Kane al Manchester City. Questa operazione potrebbe dunque dar vita ad interessantissimi movimenti a livello continentale, emulando quel dinamismo che ha contraddistinto le prime settimane di giugno per le questioni relative alle panchine.

Per la prossima stagione Mourinho sembra aver deciso di puntare su Borja Mayoral e Dzeko, preferendo destinare gran parte del budget dei Friedkin per giocatori di altri reparti. Ciò non toglie, però, che Pinto stia fiutando alcune occasioni di mercato che potrebbero nascere a breve.

Una di queste potrebbe essere legata a Luka Jovic, centravanti che si è pian piano perso al Real Madrid dopo la grande esplosione all’Eintracht. Il nuovo (si fa per dire) mister delle “Merengues“, Carlo Ancelotti, sembra aver deciso di non puntare su di lui.

L’agente Ramadani si trova in Italia e nella sua agenda ci sono anche dei contatti per trovare una sistemazione al bomber serbo, suo assistito. Il Real sarebbe disposto a darlo anche in prestito e tra le squadre sondate dall’entourage, che con Tiago Pinto ha in ballo anche la trattativa Kostic, c’è pure la Roma.