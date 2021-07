Calciomercato Roma, no al rinnovo | Nuova sfidante in Serie A

By

Calciomercato Roma, la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dalla società al giocatore non è stata ancora valutata da quest’ultimo.

Alla conferenza di presentazione di Rui Patricio, fatta eccezione per l’introduzione, Pinto ha preferito non figurare. Questo per evitare che l’attenzione mediatica si concentrasse su questioni di mercato e molto meno sull’approdo del nuovo estremo difensore.

Qualche indiscrezione il dg sembrava averla data lo scorso martedì all’uscita di Trigoria, quando si è intrattenuto con alcuni tifosi a scambiare selfie e battute sulla campagna acquisti.

Al di là delle più volte citate questioni relative alle entrate e alle uscite, a Trigoria si sta in questi giorni lavorando anche per alcuni rinnovi. Questa è stata, infatti, l’estate dei grandi trasferimenti a parametro zero.

A partire da Depay, passando per Donnarumma fino ad arrivare ad Aguero, questi ultimi due mesi hanno confermato come, non operando con i tempi giusti, il rischio di perdere grandi giocatori senza incasso alcuno è molto più che concreto.

Si spiegano in questo modo i tentativi di Pinto di lavorare per blindare alcuni profili. Ci riferiamo, in particolar modo, a Darboe e soprattutto a Lorenzo Pellegrini.

Il numero 7 ha una clausola di 30 milioni che ha già comunicato di non voler sfruttare ma è legato alla squadra del cuore da un solo altro anno di contratto. Urge una soluzione e, tra i tanti, anche quello del suo rinnovo figura tra gli obiettivi prioritari dei dirigenti capitolini.

Calciomercato Roma, la Fiorentina pensa ad Andrea Belotti per il dopo Vlahovic

Una situazione molto scomoda è vissuta in questi giorni anche dal Torino di Urbano Cairo che rischia di perdere a parametro zero il proprio giocatore più forte e rappresentativo.

Ci riferiamo ad Andrea Belotti, anch’egli in scadenza a giugno prossimo e per il quale la dirigenza piemontese non ha mai accettato alcun’offerta. Il sogno di Cairo era infatti quello di riuscire a cedere il “Gallo” a cifre molto importanti, nella speranza che l’ex Palermo disputasse un grande Euro2020.

Pur figurando tra i vincitori, le prestazioni europee non hanno catalizzato nuove attenzioni e, ad oggi, i granata stanno provando a convincere Belotti con una nuova offerta contrattuale. In caso di declino, il Torino rischierebbe tra pochi mesi di imbattersi nella stessa situazione vissuta dal Milan con Donnarumma.

Un’importante novità è giunta in queste ore. “La Stampa”, infatti, ha sottolineato come Belotti non abbia manifestato grandi aperture, nonostante il quadriennale sciorinatogli dal presidente a 4 milioni di euro annui.

C’è dell’altro, il suo nome figurerebbe in pole alla lista di Pradé per sostituire Dusan Vlahovic che è molto apprezzato dalla dirigenza del Tottenham, alla presa in queste ore con il difficilissimo incarico di trovare un valido sostituto ad Harry Kane.