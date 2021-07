Calciomercato Roma, ha detto no | Mou battuto

By

Calciomercato Roma, sembra essere tutto fatto per il passaggio del giocatore ad una diretta concorrente dei giallorossi.

Una delle prime richieste avanzate da José Mourinho a Tiago Pinto ha riguardato la zona mediana del campo. Lo Special One, infatti, crede che ,indipendentemente dai futuri schieramenti, il centrocampo necessiti di alcune migliorie.

Gli inamovibili sono Veretout, Pellegrini e l’eclettico Cristante, con Darboe e Diawara pronti a garantire dei validi rincalzi insieme al geometra Villar. Proprio il centrocampista ex Bologna e Napoli sembra aver convinto il portoghese a confermarlo anche per la prossima stagione, dopo un anno non del tutto positivo.

Da più di un mese, però, Mourinho ha fatto un’esplicita richiesta al dg: Granit Xhaka. Profondo conoscitore dello svizzero, da lui tante volte affrontato in Premier, crede che possa rappresentare il giusto elemento per rinforzare il reparto e coadiuvare l’ex Fiorentina in un ipotetico 4-2-3-1.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Nandez al Cagliari

Quello di Xhaka, in realtà, è stato solo uno dei diversi centrocampisti accostati alla Roma nell’ultimo periodo. Tra questi, è figurato per diverso tempo anche Nahitan Nandez, bramato da tante squadre europee, giallorossi inclusi.

Dopo la non riuscita della trattativa tra Cagliari e Napoli, sull’uruguaiano è piombata forte l’Inter che è in pressing sul numero 18 già prima dell’allontanamento di Antonio Conte.

L’ex Boca Juniors è ormai a un passo dalla firma con i nerazzurri che sono stati per lui, sin da subito, l’unica priorità. Stando a quanto riportato da Sportitalia, infatti, avrebbe declinato numerose offerte francesi e della stessa Roma per legarsi a Inzaghi.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità, in attesa che vengano limati gli ultimi dettagli legati alle condizioni di riscatto.