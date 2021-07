Calciomercato Roma, frenata con giallo | Ansia Pinto

Calciomercato Roma, si registra un’importante frenata nella trattativa. Riscontrati diversi intoppi negli ultimi giorni.

Più volte si è ribadita l’importanza di un programma volto ad attualizzare un’epurazione tattica che i ds del passato non sono riusciti a concretizzare. Troppi, infatti, gli esuberi presenti nella rosa che hanno fatto schizzare il monte ingaggi a cifre troppo elevate rispetto al singolo contributo dei giocatori.

In modo molto più concreto e celere del previsto, la dirigenza capitolina è stata finora molto brava nell’allontanare i tanti rami secchi presenti nello scacchiere. Da segnalare anche la grande fermezza con la quale Pinto ha ribadito a questi ultimi che, in caso di mancata cessione, si sarebbero allenati per tutta la stagione in modo individuale.

Una scelta forte quanto concreta, indispensabile per evitare che la rosa risultasse ancora saturata da giocatori strapagati e scarsamente utilizzati. Al momento ci sono stati diversi allontanamenti ma a Trigoria si è costantemente al lavoro affinché anche i vari Santon, Fazio e Pastore possano seguire la strada di Kluivert, Under e Pau Lopez.

Lo scorso martedì è stato annunciato il passaggio dell’olandese ex Ajax al Nizza, a poco tempo di distanza dai trasferimenti dell’ala turca e del portiere spagnolo al Marsiglia.

Calciomercato Roma, si complica la cessione di Robin Olsen

Fino a poco fa sembrava tutto fatto anche per il passaggio di Robin Olsen al Lille. Si sarebbe trattato dell’ennesimo, grandissimo, aiuto giunto d’oltralpe. Un eventuale approdo dello svedese in Ligue 1 avrebbe quasi permesso di chiosare il su citato programma epurativo.

Da diverse ore, però, la trattativa sembra essere stata avvolta da un alone di mistero. Come raccontatovi già ieri, il Lille sta in questi giorni valutando soprattutto il profilo dell’esperto Steve Mandanda, che rappresenterebbe ad ora la priorità dei francesi.

Lo stesso Sky Sport ha confermato come il passaggio dello svedese sembri essersi complicato. Nonostante ciò, però, la situazione potrebbe essere meno complicata del previsto a detta di TvdelloSport.

Come riportato da Gianluigi Longari, infatti, non ci sono delle vere e proprie frizioni e lo stesso giocatore avrebbe già detto di si all’offerta contrattuale. L’unico nodo sembrerebbe essere legato alla formula. Il Lille avrebbe chiesto un prestito con opzione mentre dalla Capitale vorrebbero che la cessione di Olsen possa, una volta per tutte, divenire definitiva.

Attese a breve novità.