Calciomercato Roma, Pedro ha detto no | Salta lo scambio in Serie A

Calciomercato Roma, Pedro rifiuta la destinazione e fa saltare lo scambio in Serie A che Tiago Pinto aveva provato ad apparecchiare.

Il general manager della Roma Tiago Pinto è impegnato a chiudere la fase uno del calciomercato giallorosso. Dopo Rui Patricio, sta per regalare al nuovo allenatore José Mourinho gli altri due acquisti chiesti a gran voce: Vina del Palmeiras e Xhaka dell’Arsenal.

Poi inizierà la fase 2, ovvero la cessione di tutti gli esuberi: solo se andrà in porto questa sarà possibile finire con la fase 3, che sarà quella degli acquisti a sorpresa. Occasioni degli ultimi giorni di calciomercato pronti a fare compiere alla squadra il definitivo salto di qualità.

Tiago Pinto da questo punto di vista però resta aperto a soluzioni che possano accelerare i tempi.

Calciomercato Roma, Pedro dice no al Genoa

Una ad esempio poteva essere la cessione di Pedro al Genoa con il contemporaneo arrivo nell’operazione del promettente attaccante Eldor Shomurodov. La trattativa per l’attaccante uzbeko che piace a José Mourinho andrà comunque avanti, ma non sarà possibile inserire nell’operazione lo spagnolo.

Lo Special One è stato chiaro e lo ha messo fuori squadra senza nessuna possibilità di ripensamento. Pedro ha un ingaggio molto pesante e deciderà di cambiare aria solo se continuerà a guadagnare le stesse cifre e in una destinazione a lui gradita. Altrimenti nulla da fare. Una grana non di poco conto per Tiago Pinto che deve risolvere tanti altri problemi e tante situazioni di difficile soluzione.

A questo proposito la Roma si appresta a salutare Ante Coric e William Banda, che sono impegnati a trattare la rescissione dei rispettivi contratti in scadenza nel 2023, con relativa buonuscita.