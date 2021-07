Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Incontro positivo con l’agente

Calciomercato Roma, summit per il possibile rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini: ecco come sono andate le cose.

Importante aggiornamento di mercato in casa Roma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, si è tenuto quest’oggi un incontro tra Tiago Pinto, g.m dei giallorossi, e Giampiero Pocetta, agente di Pellegrini: chiaramente si è discusso della situazione contrattuale dell’attuale capitano della Roma, legato alla squadra capitolina da un contratto fino al 2022 che chiaramente deve essere rinnovato, e da una clausola rescissoria che si aggira sui 30 milioni di euro. Il summit avvenuto sarebbe stato positivo: un incontro nel quale non si è sceso nei dettagli dell’eventuale prolungamento, ma che è servito per ribadire le rispettive posizioni.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Pedro ha detto no | Salta lo scambio in Serie A

Calciomercato Roma, summit per il rinnovo di Pellegrini: la situazione

Ricordiamo che la questione relativa al prolungamento contrattuale di Pellegrini è considerata una priorità per i vertici dirigenziali giallorossi, e questo incontro lo dimostra. Nei giorni scorsi si erano rincorse alcune voci relative ad un presunto interesso di top club in Inghilterra e in Spagna: sondaggi esplorativi evidentemente ci sono stati, ma la priorità di Pellegrini è la Roma, e non ha intenzione di accettare altre offerte.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, epurazione Mou | Pronta una doppia rescissione

Non si è ancora giunti alla fatidica fumata bianca; in questo senso, nelle prossime settimane ci saranno altri contatti per trovare un punto d’accordo, ma la sensazione è che l’incontro di oggi sia fondamentale per orientare nella direzione Roma il futuro del capitano. Vi daremo ragguagli nel corso delle prossime ore, se ci dovessero essere aggiornamenti in tal senso.