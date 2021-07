Calciomercato Roma, Rui Patricio si presenta: “Orgoglioso di essere qui”

Calciomercato Roma, oggi c’è stata la presentazione di Rui Patricio: il portiere, emozionato, s’è detto “orgoglioso di essere qui”.

Dopo una trattativa durata quasi un mese, Rui Patricio nei giorni scorsi è stato ufficializzato dalla Roma. E oggi la società giallorossa lo ha presentato agli organi di stampa. Emozionato il portiere portoghese, prelevato dai Wolves, che si è detto “orgoglio di essere qui a Roma. L’interesse che ha avuto nei miei confronti mi ha fatto molto piacere”.

L’ultimo portiere degno di nota nella Capitale è stato Alisson: “Non è una pressione né una motivazione extra cercare di fare meglio di lui. Ogni calciatore che cambia squadra ha voglia di migliorarsi, di fare bene. Desidero crescere ogni giorno. Sono motivato e ho tutta la voglia di dimostrare quanto valgo”.

Calciomercato Roma, Rui Patricio spiega l’importanza di Mourinho

“È evidente che quando ho accettato la Roma è stato per l’importanza del club, ma anche per quella dell’allenatore. La mia intenzione è quella di ambientarmi il prima possibile in questo gruppo. Per me è un orgoglio essere qui, come ho già detto. Solamente tutti insieme possiamo aspirare a vincere qualcosa subito”.

“I compagni mi hanno accolto benissimo. E in questi primi giorni posso dire che sono stato davvero bene. Lavoro da poco con la nuova squadra ma è mia intenzione cominciare ad adattarmi subito. Ancora non ho avuto modo di capire come funzioneranno certe situazioni tattiche. Io credo che sia importante una buona comunicazione tra portiere e difensori. Dobbiamo trovare il prima possibile la nostra intesa”.