Calciomercato Roma, attacco da completare | Nuova occasione in Serie A

Calciomercato Roma, nuova idea in Serie A per rinforzare l’attacco a disposizione di José Mourinho: le ultime sulle mosse di Pinto.

Sebbene le prime amichevoli abbiano messo in vetrina Dzeko, ritornato nuovamente sui suoi livelli, il futuro del bosniaco non è stato ancora delineato in maniera chiara. La sensazione è che le chances di una permanenza dell’ex City siano drasticamente aumentate rispetto a qualche settimana fa, ma le vie del mercato sanno essere infinite. Circolano con insistenza sempre i nomi del “Gallo” Belotti e di Maurito Icardi, ma è un altro il profilo “rilanciato” con insistenza nelle ultime ore.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, trattativa per Vina non ancora conclusa | C’è un ostacolo

Come riportato dall’edizione odierna del “Tempo”, infatti, uno degli obiettivi di Pinto risponde al nome di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko in forza al Genoa, che la scorsa stagione con la maglia del Grifone in 32 presenze ha siglato complessivamente 8 goals e 2 assist, impressionando soprattutto nella prima parte del Campionato. Il classe ‘95 può ricoprire vari ruoli dell’attacco, ed essere impiegato sia come esterno, sia come trequartista, che come prima punta atipica: ragion per cui, il suo arrivo non sarebbe subordinato ad un addio di Dzeko, con il quale, anzi, potrebbe anche “convivere”, grazie al grande lavoro per la squadra in cui si prodiga sovente il “cigno di Sarajevo”.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Paratici fa sul serio | Offerta da 25 milioni

Calciomercato Roma, Pinto su Shomurodov | Cifre e dettagli

Il Genoa valuta il suo gioiello non meno di 15 milioni di euro, a cui bisognerebbe aggiungere una percentuale desunta a partire da una futura rivendita. Non è detto che la trattativa non possa essere imbastita sulla base di un prestito o di un obbligo di riscatto, fermo restando che sarà alquanto difficile provare ad inserire nell’affare quel Pedro per il quale il “Grifone” ha avviato dei sondaggi esplorativi alcuni giorni fa. Le cifre dell’operazione non sono dunque proibitive: a ciò bisogna aggiungere che Shomurodov ha già incontrato José Mourinho nel febbraio 2019, in un summit organizzato dall’agente dell’attaccante. Staremo a vedere quello che succederà.