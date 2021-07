Roma, le parole di Spinazzola a poche settimane dall’infortunio patito in Nazionale. Dichiarazioni che riaccendono le speranze dei tifosi.

Sono passate tre settimane dall’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola agli Europei; la rottura del tendine d’Achille sinistro ha tenuto in apprensione non solo i tifosi giallorossi, ma tutti gli amanti del calcio, che hanno avuto l’opportunità di godersi le sortite sulla fascia di una delle rivelazioni più fulgide dell’ex terzino della Juventus. Pinto è immediatamente corso ai ripari, ponendo le premesse per l’acquisto di un degno sostituto: la trattativa per Vina del Palmeiras è entrata nel rettilineo d’arrivo, anche se manca ancora l’accordo definitivo con il club carioca. Tuttavia, emergono novità importanti sui tempi di recupero di “Spina”, ed è lo stesso calciatore a rivelarle, nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Romanista“. Ecco le sue parole:

“A novembre sarò a disposizione di Mourinho per ritornare a giocare: nella mia testa c’è solo questa data. Altri calciatori ci sono riusciti, lo farà anch’io: sono a conoscenza del fatto che parlano di gennaio, febbraio o marzo, ma io dico che a novembre torno. Forse mi sbaglierò, vedremo. Non ho provato alcun dolore quando mi sono infortunato; ho pianto solo perché ho realizzato cosa avrei perso. A Trigoria ritornerò a lavorare il 2 agosto, a un mese dall’infortunio. Andrò a fare mobilità della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto.

Calciomercato Roma, le parole di Spinazzola su Vina e sul suo futuro

In riferimento alle varie indiscrezioni di mercato che lo avrebbero visto protagonista, Spinazzola ha rivelato di non saperne nulla, dal momento che era concentrato solo ed esclusivamente a far bene con l’Italia. Inoltre, si è detto felice dell’arrivo di Vina, conscio del fatto che il solo Calafiori non lo avrebbe potuto sostituire: “Vina è il benvenuto, poi magari hanno ragione quelli che dicono che rientro a febbraio.”

Parole al miele, infine, per Mourinho, che Spinazzola ha definito “uno tosto, tanta roba, che ha lasciato subito una grande impressione.”