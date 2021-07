Roma, Veretout ancora fuori: le condizioni | Zaniolo è diventato papà

Roma, oggi allenamento aperto alla stampa a Trigoria: Veretout ancora fuori e un permesso speciale per Zaniolo: i migliori auguri a lui

Allenamento aperto alla stampa questa mattina a Trigoria: la Roma di Mourinho ha ripreso ad allenarsi dopo un giorno di riposo e prepara anche la prossima amichevole in programma domenica a Frosinone contro il Debreceni. E, come si usa durante tutti i giorni della settimana, la Roma ha spiegato le motivazioni per le quali sul campo non c’erano Veretout, Calafiori e Zaniolo.

Partiamo dall’esterno mancino: la società giallorossa ha fatto sapere che sta recuperando dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dal lavoro con la squadra. Un problema che comunque dovrebbe essere risolto in poco tempo. Ma domenica, ovviamente in campo, non ci sarà.

Roma, stop anche per Veretout: e Zaniolo diventa papà

“Veretout nello specifico ha accusato un fastidio al quadricipite destro” ha spiegato la società giallorossa. Un problema muscolare probabilmente anche dovuto ai carichi di lavoro importanti che Mourinho sta facendo sostenere alla sua squadra in questa prima parte di preparazione. Un lavoro propedeutico ovviamente ai primi impegni ufficiali della stagione. Sono quelli che contano.

Infine a Nicolò Zaniolo è stato accordato un permesso speciale da parte del club: il giovane fantasista infatti questa mattina è diventato papà per la prima volta. Il giovane è accorso accanto alla ex compagna Sara Scaperrotta per conoscere da vicino il primogenito dopo alcune polemiche che sono scoppiate nei giorni scorsi. Oggi però è tutta acqua passata: il nome del figlio è Tommaso. Un altro giallorosso al Mondo. Da tutta la redazione di Asromalive.it i migliori auguri a Nicolò.