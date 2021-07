Siviglia-Roma, trattativa in corso | Sfida con Monchi

Siviglia-Roma, trattativa in corso: è sfida all’ex Monchi. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In Spagna ne sono sicuri

Sfida a Monchi. Sì, in Spagna (precisamente Marca) sono sicuri che nelle prossime ore il Siviglia comunicherà ufficialmente le avversarie delle prossime amichevoli. E tra queste ci dovrebbe essere anche la Roma di José Mourinho, che domenica affronterà il Debreceni a Frosinone, per poi la settimana prossima volare in Portogallo – in Algarve – dove ci sarà la sfida al Porto.

Nel quadro delle amichevoli precampionato quindi, ci dovrebbe essere spazio anche per una sfida al club dell’ex direttore sportivo giallorosso che nella Capitale non ha lasciato un grosso ricordo. Il suo habitat naturale sembra proprio il Siviglia. Dove ha conquistato per diverse volte l’Europa League.

Siviglia-Roma, l’ultimo incrocio proprio in Europa

Ed è stato proprio nella notte Europea tedesca l’ultimo incontro tra gli andalusi e i giallorossi. Si giocava in Europa League nella final eight che la Uefa aveva organizzato per concludere la manifestazione dopo lo stop per il Covid. Allora non andò benissimo alla squadra allenata da Paulo Fonseca: sconfitta ed eliminata dalla manifestazione. E già allora qualcosa era iniziato a scricchiolare tra l’ormai ex tecnico e Edin Dzeko: alla fine della sfida i due non se le mandarono a dire.

Dentro la Roma in questo periodo è cambiato tutto. Solo Edin è rimasto ma con uno spirito che sembra diverso da quello che lo ha accompagnato da gennaio in poi nella sua avventura nella Capitale. Adesso sembra proprio che le due squadre tra poco si rincroceranno per una rivincita. Con Mourinho pronto a sfidare Lopetegui, allenatore del Siviglia.