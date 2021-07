Calciomercato Roma, assalto ad Azmoun | Spunta l’annuncio social

Calciomercato Roma, colpo Azmoun: l’annuncio social certifica la trattativa con lo Zenit. I dettagli e i possibili scenari.

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma in quest’ultimo periodo, ce n’è uno che sembra aver monopolizzato la luce dei riflettori: stiamo parlando dell’attaccante Sardar Azmoun, attaccante in forza allo Zenit San Pietroburgo, che il club russo valuta non meno di 25 milioni di euro. “Il Messi iraniano” è considerato un vero e proprio profeta in patria, e il suo talento avrebbe ingolosito Tiago Pinto e lo Special One, che lo considerano il partner ideale da affiancare ad uno tra Edin Dzeko e Borja Mayoral, fermo restando che le chances di una permanenza del bosniaco sono in drastica ascesa.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, beffa Marotta | Super scambio con l’esubero

Calciomercato Roma, lo Zenit “ufficializza” l’interesse per Azmoun

Ricordiamo che lo Special One avrebbe voluto acquistare Azmoun sin dai tempi del Tottenham, ma l’affare all’epoca non si concretizzò per l’esosa richiesta dello Zenit. A distanza di qualche anno, la situazione sembra cambiata, fermo restando che sull’attaccante è forte anche l’interesse del Bayer Leverkusen. Nel primo pomeriggio, Azmoun ha comunque preso parte alla prima gara di campionato della sua compagine, trovando un goal di pregevole fattura, al punto che tramite il profilo inglese del club, lo Zenit ha voluto ironizzare sul suo calciatore, con un laconico: “Mourinho, ignoralo“, certificando, indirettamente, la volontà del tecnico lusitano di portarlo nella Capitale.