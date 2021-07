Calciomercato Roma, occhi aperti Pinto | Affare con la Juventus e non solo

Calciomercato Roma, sempre caldo l’asse con la Juventus: non solo i bianconeri potrebbero fiutare l’affare. Le ultime.

L’asse Roma-Torino è stato l’epicentro di molte trattative di mercato nell’ultimo periodo, e non è detto che non lo possa ridiventare anche in questa atipica sessione di calciomercato post Covid. E non ci stiamo riferendo solo alla “sfida” tra Pinto e Cherubini per Icardi, che ora come ora sembra essere un pò più vicino alla Capitale, anche perché l’eventuale scambio con Cristiano Ronaldo sembra essere naufragato, alla luce del mancato accordo tra il Psg e Real per Mbappé. Ma chiaramente, come riportato da “Repubblica“, l’eventuale approdo di Maurito in giallorosso, ridisegnerebbe inevitabilmente il futuro di Edin Dzeko, il cui approccio con Mourinho è stato comunque ottimale.

Calciomercato Roma, Dzeko nel mirino della Juventus: ma Paratici…

E proprio la Juventus, a quel punto, potrebbe essere la pista più caldo per Dzeko, che una stagione fa fu ad un passo dal vestire la maglia bianconera, prima che Paratici decidesse di virare su Alvaro Morata. E chissà che proprio l’attuale uomo mercato del Tottenham non decida di affondare il colpo per il “cigno di Sarajevo”, a maggior ragione se gli Spurs dovessero effettivamente cedere Harry Kane, per il quale il City sarebbe disposto ad un’offerta davvero irrinunciabile. Un gioco di incastri, di pedine che potrebbero muoversi: un vaso di Pandora ancora tutto da rivelare, il valzer degli attaccanti non è ancora cominciato, ma già “rischia” di animare questa bollente estate. E occhio all’asse Londra-Roma-Torino…