Calciomercato Roma, decisione presa | Offerta rifiutata

Il calciatore ha rifiutato la proposta della Roma. I giallorossi ci hanno provato ma ci sono anche le big di Premier.

Prosegue senza sosta il lavoro del general manager Tiago Pinto, a caccia delle occasioni in grado di rinforzare la rosa di Jose Mourinho. Ad oggi nel calciomercato internazionale sono stati pochi i grandi colpi, anche per via della pandemia legata al Covid-19 ancora in corso. Per quanto riguarda la Roma, oltre agli investimenti, che oggi rispondono ufficialmente al solo nome di Rui Patricio, c’è anche l’altra faccia della medaglia che riguarda gli esuberi e il loro difficile piazzamento. Dai difensori agli attaccanti, passando per i centrocampisti e per il portiere Robin Olsen. Ancora tanti i tasselli in uscita da incastrare, con l’attesa dello Special One di nuovi rinforzi.

Calciomercato Roma, rifiuta i giallorossi | La decisione

La Roma ci ha provato anche per un difensore centrale, ruolo in cui ci sono Mancini, Ibanez, Smalling e Kumbulla. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, i giallorossi hanno provato a trattare con il Barcellona per Clement Lenglet.

La proposta del club capitolino, però, è stata prontamente rifiutata dal difensore francese, il quale nonostante abbia disputato una stagione con più bassi che alti a livello di prestazione (1 gol in 48 presenze), non intende lasciare il club blaugrana. Su di lui, oltre alla Roma, sono pronti a darsi battaglia anche le big di Premier come Arsenal e Tottenham, mentre più defilate Everton e West Ham.