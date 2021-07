Calciomercato Roma, non solo Xhaka: nuova idea in Liga | Clausola da pagare

Calciomercato Roma, Pinto a caccia di rinforzi per la mediana: l’ultima idea porta in Liga. Ecco di chi stiamo parlando.

Il passaggio obbligato di questa sessione estiva di calciomercato della nuova Roma di José Mourinho è rappresentato dall’acquisto di un metronomo che detti i ritmi della manovra: profilo individuato da tempo in Granit Xhaka, vero grande obiettivo dei giallorossi. Pinto ha da tempo l’accordo con l’elvetico, ma manca quello con l’Arsenal, che continua a chiedere 20 milioni di euro per lasciarlo partire: cifra considerata elevata dal gm capitolino, che non vorrebbe sforare il muro dei 15 milioni come parte fissa, a cui bisognerebbe aggiungere dei bonus legati a presenze e prestazioni.

Quello di Xhaka non è l’unico centrocampista cercato da Pinto che, secondo quanto rimbalza dalla Spagna e più in particolare da “Marca“, starebbe sondando anche la situazione relativa a Nemanja Maksimovic, centrocampista serbo in forza al Getafe, legato da una clausola rescissoria al club spagnolo ( della quale, però, non è stata specificata l’entità).

Calciomercato Roma, sondaggi per Maksimovic | Piace anche al Benfica

La stessa fonte iberica spiega che Maksimovic piace anche al Benfica, che come la Roma non ha avuto ancora contatti diretti con il Getafe, ma si è limitato a dei sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore, la cui cessione resta comunque molto complicata: il Getafe, infatti, è disposto a privarsi del classe ’95 solo se venisse pagata la clausola, anche perché il 30% dell’eventuale introito andrebbe nelle casse del Valencia, squadra nella quale Maksimovic ha militato fino al 2018, prima di essere acquistato per circa 10 milioni di euro.