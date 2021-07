Calciomercato Roma, bomber da 25 milioni: cash e scambio

Calciomercato Roma, interessanti le novità registratesi nelle ultime ore relativamente alla questione centravanti.

Come da diversi anni a questa parte, anche quest’estate il nome più discusso in casa Roma sembra essere quello di Edin Dzeko. Il bosniaco sembrava destinato alla partenza fino a qualche mese fa, soprattutto dopo l’infelice incrinatura dei rapporti con mister Fonseca.

L’arrivo di Mourinho, il dialogo tra i due e la grande stima dello Special One nei suoi confronti sembrano però aver orientato la società verso una scelta che fino a poco fa sarebbe apparsa quasi utopistica.

L’ex City, infatti, pare essere destinato alla permanenza anche per la prossima stagione e sarà protagonista di una vera e propria staffetta insieme a Borja Mayoral dal quale, in molti, si attendono l’esplosione definitiva.

Dzeko ha un solo anno di contratto e, salvo clamorosi scenari, lascerebbe la Roma il prossimo anno a parametro zero. Nonostante ciò, però, a Trigoria hanno da tempo deciso di non dare più priorità alla questione centravanti.

Questo soprattutto dopo l’infortunio di Spinazzola che ha orientato Pinto e “Mou” a indirizzare gran parte del budget della società all’ingaggio di un elemento che potesse validamente sostituire il numero 37 per la prima parte di stagione.

Calciomercato Roma, è Azmoun il nuovo nome per l’attacco

Il suddetto profilo è stato individuato in Mattias Vina del Palmeiras, pronto a sbarcare nella Capitale nei prossimi giorni per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Risolta la questione relativa alla corsia sinistra e in attesa di una svolta per Xhaka, Pinto sta ora provando a fiutare qualche occasione per il reparto avanzato.

L’obiettivo è quello di ingaggiare un profilo che possa arrivare alle giuste condizioni e, magari, crescere sotto l’egida del bosniaco e dello stesso Mayoral prima di consacrarsi negli anni a venire.

Sembra poter rispettare queste caratteristiche Sardar Azmoun, centravanti classe 1995 che in due anni ha realizzato 53 gol e 19 assist con la maglia dello Zenit. Le ottime prestazioni nel campionato russo hanno catalizzato l’attenzione di diversi club europei.

Tra questi figura la Roma che potrebbe decidere di inserire nella trattativa alcune pedine di scambio per ridurre la richiesta iniziale di 25 milioni di euro. Tra i papabili figurano Diawara, Smalling e Kumbulla, il cui costo del cartellino è di poco inferiore ai 20 milioni di euro.

Occhio anche a Carles Perez al quale, nonostante le buone prestazioni in questa pre-season, Mourinho rinuncerebbe senza troppe lamentele per poter arrivare all’asiatico. Seguiranno aggiornamenti.