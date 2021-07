Calciomercato Roma, nuova offerta in arrivo | Monchi in agguato

Calciomercato Roma, si è registrato in queste ore un nuovo interesse per il giocatore da tempo seguito da Mourinho.

Lo Special One, anche attraverso dichiarazioni ufficiali, ha sin da subito sottolineato come abbia bisogno di qualche “regalino” da parte di Pinto per poter migliorare la rosa. Al contempo, non ha mai perso occasione per ribadire l’importanza di un progetto economicamente sostenibile nel medio-lungo termine.

L’obiettivo è quello di riportare pian piano in alto la Roma attraverso un iter diacronico e che permetta una risalita progressiva. Necessario evitare passi falsi che possano poi andare a compromettere il già non solidissimo equilibrio finanziario del club.

Ciò è testimoniato anche dall’attenzione con la quale Tiago sta cercando di condurre le varie trattative di mercato in uscita, per cancellare dal libro paga i nomi di diversi giocatori e ricavare la giusta “linfa” da investire in queste ultime cinque settimane di mercato.

Non si cercheranno nomi altisonanti quanto, piuttosto, profili direttamente scelti dal mister e che possano arrivare alle giuste condizioni.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Belotti

Tra questi figura da tempo Andrea Belotti, centravanti del Torino il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno 2022. Dopo la preliminare incrinatura dei rapporti tra il “Gallo” e i granata, Urbano Cairo ha ultimamente cercato di ricucire un rapporto che continua però a sembrare destinato alla separazione.

Il patron piemontese non è infatti riuscito a ricevere offerte che quantomeno rasentassero le cifre pretese per il suo pupillo. Merito anche di un Europeo disputato da non protagonista assoluto e della delicata, suddetta, situazione contrattuale.

Mourinho si è detto un estimatore dell’ex Palermo già dai tempi del Tottenham e avrebbe sottolineato il suo anelito a portarlo all’ombra del Colosseo. I presupposti sembrano esserci, soprattutto da quando Belotti ha mostrato grande freddezza rispetto al rinnovo contrattuale a cifre raddoppiate sciorinatogli dal presidente.

A Trigoria non hanno intenzione di avanzare cifre che superino i 18 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Sportitalia, però, la concorrenza potrebbe aumentare.

In queste ore, infatti, si è registrato un sondaggio da parte del Siviglia di Monchi che, con un’ipotetica riuscita della trattativa, acuirebbe ulteriormente la poca simpatia nutrita dai tifosi giallorossi nei suoi confronti.