Calciomercato Roma, scippo fallito in Serie A | C’è l’annuncio

Calciomercato Roma, le dichiarazioni del centrocampista hanno aiutato a svelare alcuni retroscena relativi all’ultima discussione di rinnovo contrattuale.

In questi primi due mesi di calciomercato, dopo aver ingaggiato José Mourinho, Tiago Pinto ha dovuto ovviare a numerose questioni. Per quanto concerne l’ottica uscite, il dg si è finora distinto per un lavoro più che sufficiente, da ultimare chiosando alcune delle ultime cessioni in programma.

In attesa di trovare una soluzione ai diversi esuberi rimasti, l’iberico è anche orientato a ultimare la rosa con alcuni acquisti ben calibrati. Da non sottovalutare nemmeno la questione legata ai rinnovi. Sull’agenda dell’ex Benfica sono, infatti, segnate anche le date di alcuni incontri volti a blindare alcuni giocatori.

Su tutti, Lorenzo Pellegrini, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022 e sul quale “grava” una clausola rescissoria di 30 milioni di euro che sembra far gola a diversi club, inglesi soprattutto.

Distratti dalle tante vicende susseguitesi in queste settimane, però, va ricordato come Pinto si sia a inizio giugno distinto anche per un’importante conferma di un validissimo elemento della prima squadra.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, attacco da completare | Nuova occasione in Serie A

Calciomercato Roma, i retroscena del rinnovo di Mkhitaryan

Ci riferiamo ad Henrix Mkhitaryan, trequartista armeno che da due anni a questa parte ha rappresentato l’uomo in più della rosa di Fonseca in più momenti della stagione. Al netto degli infortuni, il numero 77 è sempre risultato il profilo più pericoloso della rosa e ciò spiega l’insistenza con la quale la dirigenza ha provato a rinnovargli il contratto.

Quest’ultimo sarebbe scaduto il 30 giugno e, in caso di mancato accordo, la Roma avrebbe perso uno dei suoi giocatori più forti in modo pressoché beffardo. La trattativa non è stata delle più semplici, soprattutto a causa dell’ingerenza di Raiola.

In queste ore, lo stesso Mkhitaryan è tornato a parlare della vicenda legata al rinnovo, così commentandola ai microfoni di Sky Sport.

“Ho creduto nel progetto della società. La Roma mi piace, mi piace la città. Per questo motivo ho rinnovato il contratto per un anno, perché credo che possiamo vincere con questa squadra. Ho ricevuto qualche offerta dall’estero e anche dall’Italia ma ho preso la decisione di rimanere alla Roma e sono contento”.

Tra le maggiormente interessate a lui figurava soprattutto il Milan che, stando a quanto riportato da Angelo Mangiante, è stata la squadra più vicina a “scippare” l’ex Manchester United a mister Mourinho.