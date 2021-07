Calciomercato Roma, ha le idee chiare | “Voglio fare una grande stagione, evitando infortuni”

Calciomercato Roma, le dichiarazioni del giocatore sono state chiarissime e lasciano intendere come la sua attenzione sia ora rivolta verso un unico obiettivo.

Tiago Pinto è in queste ore fervidamente concentrato sui tanti obiettivi da raggiungere nel minor tempo possibile, volti ad accontentare le esigenze di José Mourinho e, al contempo, a venire incontro alle richieste dei Friedkin.

Sappiamo ormai bene come i due americani abbiano intenzione di costruire una squadra competitiva ma sostenibile nel tempo. Tutto passa per un modus operandi calibrato quanto intelligente, finalizzato a concretizzare ingaggi ben ponderati e ad allontanare i diversi esuberi rimasti in rosa.

Il dg è stato finora bravo e più celere del previsto nel cedere diversi “rami secchi” presenti nello scacchiere e anche nelle prossime settimane proverà a seguire questa falsariga cercando di chiosare il percorso con gli allontanamenti di giocatori quali Fazio, Olsen, Santon e Pastore.

Contemporaneamente si cercherà, come suddetto, di plasmare la rosa laddove necessario e, in particolar modo, di concretizzare gli ultimi colpi di mercato. In attesa dell’ufficialità d Vina, infatti, a Trigoria contano di chiudere quanto prima anche per l’acquisto di Xhaka.

Non si escludano poi eventuali colpi a sorpresa per l’estremità offensiva. Nonostante la doppia conferma di Dzeko e Mayoral, lo Special One non disdegnerebbe la possibilità di poter contare su un terzo centravanti, magari vantante una duttilità tale da permettergli di poter svariare su tutto il fronte.

I nomi più caldi in questo momento sono quelli di Belotti e Azmoun ma qualcosa potrebbe muoversi anche in difesa.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Ricardo Pereira sull’interesse dei giallorossi

Ora come ora tutti i difensori presenti in rosa parrebbero destinati alla permanenza. Mourinho ha intenzione di schierare come titolari Smalling e Mancini, ponendo entrambi, nuovamente, al centro di uno schieramento a 4 che aveva dato diverse soddisfazioni a Fonseca durante il suo primo anno nella Capitale.

Lo Special One crede molto anche nei giovani Ibanez e Kumbulla ma ciò non esclude che possa approdare anche un quinto elemento per garantire maggiore sicurezza da un punto di vista numerico ad un reparto sovente debellato dagli infortuni negli ultimi anni.

Un nome potrebbe essere quello di Ricardo Pereira, ventisettenne militante nel Leicester e reduce da diverse problematiche fisiche. Queste le parole del portoghese relative ad un eventuale interesse della Roma, rilasciate sul portale NewMen.

“Queste cose non mi hanno mai influenzato, in tutta la mia carriera. Se ci fosse stato qualcosa di concreto, sarebbe stato affrontato con normalità, vedendo se è stato un bene o meno per me e per la società. L’obiettivo è fare una buona stagione, lavorare per evitare infortuni e affinché le cosa vadano per il meglio e tornino alla normalità”.