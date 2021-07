Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Adesso ci siamo davvero

By

Calciomercato Roma, in queste ore è arrivata l’ufficialità a parte della stessa società. Ora è davvero tutto fatto.

Sappiamo ormai bene come i piani della dirigenza capitolina siano parzialmente cambiati dall’infortunio di Leonardo Spinazzola. Mourinho è stato finora accontentato con l’arrivo di Rui Patricio e, a breve, dovrebbe vedere anche altri giocatori varcare i cancelli di Trigoria.

Risolta la questione relativa all’estremità difensiva, le priorità restano ora il reparto di centrocampo e la corsia sinistra. Per la zona mediana è stato da tempo fatto il nome di Granit Xhaka che sembra essere destinato a raggiungere la Roma in Portogallo a fine luglio, in occasione del ritiro iberico programmato già da diverso tempo.

Da quell’Italia-Belgio, inoltre, Pinto ha iniziato a seguire tanti giocatori che potessero ereditare il ruolo di Spinazzola per la prima parte di stagione. In questa zona di campo, infatti, non era previsto un investimento prima del lungo stop del numero 37.

Ciò ha orientato la stessa dirigenza a investire una cospicua parte del budget dei Friedkin proprio su un elemento che potesse alternarsi a Calafiori ed evitare di affrontare la prima parte di stagione solo con il giovane numero 63.

Calciomercato Roma, si avvicina Vina: ufficiale Jorge al Palmeiras

Al corpus dei terzini giallorossi si aggiungerà quest’anno Mattias Vina. In lui è stato infatti individuato il profilo giusto dal quale ripartire e, dopo una non poco intricata trattativa con il Palmeiras, sembra ora davvero tutto fatto per il suo approdo.

Nelle scorse ore c’erano state alcune frizioni tra la Roma e la squadra sud-americana ma nella notte sembra essere tutto rientrato. Sciolti gli ultimi dubbi legati alle modalità di pagamento, restano da limare alcune piccole burocrazie ma tutto lascia credere che l’ufficialità arrivi tra oggi e domani.

Ulteriore conferma è giunta ieri sera, quando il Palmeiras ha annunciato l’acquisto di Jorge, terzino brasiliano di proprietà del Monaco e che ha disputato l’ultima stagione in prestito al Basilea. Il classe ’96 si legherà ai brasiliani fino al 2025 e catalizzerà, di fatto, l’arrivo di Vina all’ombra del Colosseo.