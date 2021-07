Calciomercato Roma, doppio affare con l’Arsenal | Bastano 35 milioni

Calciomercato Roma, potrebbe nascere un interessantissimo asse di mercato con l’Arsenal nelle prossime ore.

Il centrocampista in foto, Granit Xhaka, rappresenta da tempo uno dei maggiori obiettivi di mercato della Roma. Richiesto da diverso tempo da Mourinho, ad oggi, lo svizzero è però ancora un giocatore dell’Arsenal.

Agli inizi di giugno la dirigenza capitolina sembrava aver trovato un accordo con quella londinese che ha però pian piano iniziato ad aumentare le pretese dopo aver assistito alle grandi prestazione dell’elvetico in occasione di Euro2020.

La fiducia continua ad esserci anche perché a Trigoria possono contare sull’accordo contrattuale del giocatore che ha da tempo espresso la sua forte volontà di essere allenato dallo Special One e di cercare nuovi stimoli in un campionato diverso.

La campagna acquisti dei giallorossi è stata profondamente influenzata dall’infortunio di Leonardo Spinazzola che ha costretto Pinto a dare priorità alla ricerca di un profilo che potesse sostituire l’ex Juventus fino al mese di gennaio.

Nonostante ciò, però, l’interesse per il mediano dei Gunners non è mai scemato e, in queste ore, sarebbero giunte delle clamorose novità dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, non solo Xhaka: Pinto può prendere con lo sconto Lacazette

Il prossimo 26 luglio la Roma partirà per una settimana in Portogallo, dove sono previste diverse amichevoli di lusso e, forse, importanti meeting di mercato tra Pinto e diversi dirigenti europei.

Il mister ha chiesto al dg connazionale di provare a garantire lui almeno due colpi entro la suddetta data, così da poter lavorare quanto prima con i nuovi innesti. A raggiungere Pellegrini e compagni in penisola iberica, però, potrebbero non essere solo Xhaka e Mattias Vina.

Stando a quanto riportato dal The Sun, infatti, l’Arsenal sta cercando in queste ultime settimane di mercato una soluzione per Alexandre Lacazette. Il centravanti trentenne ha il contratto in scadenza il prossimo anno e a Londra stanno facendo di tutto per liberarlo quest’estate.

In caso contrario, l’ex Lione lascerebbe la squadra di Arteta a parametro zero a giugno 2022. Lo stesso portale britannico ha sottolineato come il numero 10 possa abbandonare la Premier League per la simbolica (si fa per dire) cifra di 17 milioni di euro.

Un prezzo molto esiguo rispetto ai 52 milioni di sterline sborsati nelle casse del Lione nel 2017 ma pressoché giusto se rapportato alla situazione contrattuale del transalpino. Pinto un pensierino potrebbe farlo anche perché, nonostante le permanenze di Dzeko e Mayoral, Mourinho non disprezzerebbe la presenza di una terza punta.

A breve capiremo se il dg ex Benfica sarà in grado di concretizzare un doppio affare e portare all’ombra del Colosseo due elementi che acuirebbero di non poco l’importanza della squadra.

Si tratterebbe di un’offerta “2×1” molto affascinante che presuppone però la possibilità di poter sborsare nelle casse d’oltremanica una cifra di 35 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.