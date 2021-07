Calciomercato Roma, futuro deciso | Clausola cancellata

La Roma sta lavorando per mantenere nella capitale i suoi gioielli. Tra questi c’è anche il giallorosso.

Manca ancora un mese e una settimana alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. Una situazione nella quale tutte le squadre europee, e non solo, devono fare attenzione ai costi e agli ingaggi, insomma ad ogni singolo movimento. Il Coronavirus non solo ha cambiato le regole del calcio, vedi le sostituzioni, ma anche la disponibilità economica che i vari club hanno per poi essere reinvestirla sul mercato.

Al momento una soltanto è l’operazione ufficiale in entrata per la Roma, quella del portiere Rui Patricio che è andato a sostituire il partente Pau Lopez, oltre che lo svincolato Antonio Mirante, anch’egli sostituito da Daniel Fuzato. Gli obiettivi principali rimangono Granit Xhaka e Matias Vina, con Mourinho che spera di poterli chiudere entrambi nei prossimi giorni, quando lo Special One inizierà la seconda fase della preparazione in Portogallo

Calciomercato Roma, niente più clausola per Pellegrini

Di problemi economici non ce ne dovrebbero essere tra Lorenzo Pellegrini e la Roma. Il capitano giallorosso proprio ieri, tramite il suo agente, ha incontrato Tiago Pinto per parlare del suo contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Il centrocampista ha ancora una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, che però, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, verrà tolta nel momento in cui firmerà il rinnovo di contratto con il club capitolino. Il capitano è destinato dunque a restare a Roma, sotto la guida di José Mourinho che sembrerebbe aver confermato la fascia da capitano al numero 7 anche per il futuro.